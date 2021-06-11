В Японии снова выступили с призывом отменить Олимпиаду из-за коронавируса

По его словам, Японии в связи с коронавирусом имеет полное право закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.

Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить.