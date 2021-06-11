В Японии снова выступили с призывом отменить Олимпиаду из-за коронавируса
Лидер ведущей оппозиционной партии Японии Юкио Эдано призвал к отмене Олимпиады в Токио или ее отсрочку.
Лидер ведущей оппозиционной партии Японии Юкио Эдано призвал к отмене Олимпиады в Токио или ее отсрочку.
По его словам, Японии в связи с коронавирусом имеет полное право закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.
Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить.
Политик добавил, что Олимпиада спровоцирует новую волну коронавирусной инфекции, что слишком рискованно.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.