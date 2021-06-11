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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Японии снова выступили с призывом отменить Олимпиаду из-за коронавируса

Лидер ведущей оппозиционной партии Японии Юкио Эдано призвал к отмене Олимпиады в Токио или ее отсрочку.

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Источник: AFP 2021
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По его словам, Японии в связи с коронавирусом имеет полное право закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.

Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить.
Юкио Эдано
японский политический деятель

Политик добавил, что Олимпиада спровоцирует новую волну коронавирусной инфекции, что слишком рискованно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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