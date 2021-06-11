Многократного чемпиона Игр Бьорндалена назвали частью политического проекта Китая
Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенес заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион
Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенес заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион
По мнению правозащитника, спортсменам и тренера стоит осознанно относиться к решению работать в Китае.
«Мы в Amnesty не говорим, что Бьорндален или
В сентябре 2019 года Бьорндален возглавил мужскую сборную Китая по биатлону, а его супруга Дарья Домрачева стала главным тренером женской национальной команды страны.
Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Игры в Пекине.