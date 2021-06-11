Многократного чемпиона Игр Бьорндалена назвали частью политического проекта Китая

По мнению правозащитника, спортсменам и тренера стоит осознанно относиться к решению работать в Китае.

«Мы в Amnesty не говорим, что Бьорндален или кто-либо ещё не может соглашаться на высокооплачиваемую работу, которую предлагают власти Китая или другой страны. Но если человек, к примеру, становится тренером сборной Китая, он становится частью политического проекта, цель которого — представление китайских властей в позитивном свете», — цитирует Эгенеса VG.

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Экс-биатлонист Бьорндален завоевывал золотые медали на Олимпийских играх в Ногано-1998, Солт-Лейк-Сити — 2002, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Также он является 20-кратным чемпионом мира, что является рекордом. Норвежец завершил спортивную карьеру 3 апреля 2018 года.

В сентябре 2019 года Бьорндален возглавил мужскую сборную Китая по биатлону, а его супруга Дарья Домрачева стала главным тренером женской национальной команды страны.