Фоторепортажи
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
10:07 (мск), источник: Газета.Ру

Многократного чемпиона Игр Бьорндалена назвали частью политического проекта Китая

Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенес заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален является частью политического проекта Китая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По мнению правозащитника, спортсменам и тренера стоит осознанно относиться к решению работать в Китае.

«Мы в Amnesty не говорим, что Бьорндален или кто-либо ещё не может соглашаться на высокооплачиваемую работу, которую предлагают власти Китая или другой страны. Но если человек, к примеру, становится тренером сборной Китая, он становится частью политического проекта, цель которого — представление китайских властей в позитивном свете», — цитирует Эгенеса VG.

Читайте также
Никита Крюков рассказал о нюансах работы Бьорндалена со сборной Китая по биатлону

Экс-биатлонист Бьорндален завоевывал золотые медали на Олимпийских играх в Ногано-1998, Солт-Лейк-Сити — 2002, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Также он является 20-кратным чемпионом мира, что является рекордом. Норвежец завершил спортивную карьеру 3 апреля 2018 года.

В сентябре 2019 года Бьорндален возглавил мужскую сборную Китая по биатлону, а его супруга Дарья Домрачева стала главным тренером женской национальной команды страны.

Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Игры в Пекине.

 Как в столице усилят борьбу с коронавирусной инфекцией
Мимо кассы: что не так с оборотом алкоголя в России
На Евро-2020 будет огненный матч открытия
СМИ: игрок сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
Промах Ничушкина не дал его клубу выйти в полуфинал Кубка Стэнли
Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата Европы
В Японии продолжают выступать с призывами отменить Олимпиаду
Шарапова оценила выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»
Флойд Мейвезер назвал условие боя с Джейком Полом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь