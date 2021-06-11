Организаторы Игр в Токио могут ввести систему штрафов за нарушение мер против коронавируса

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность введения системы штрафов за нарушение правил поведения и мер против коронавируса в период проведения соревнований. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции глава оргкомитета Олимпиады «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

«Мы должны обсудить этот вопрос и принять решение. Мы будем стараться, чтобы до штрафов дело не доходило. Тем не менее мы также хотим избегать нарушений, для обеспечения безопасности необходимо ужесточить правила поведения», — сказала она в ответ на вопрос о том, рассматривают ли организаторы вопрос о применении штрафных санкций во время Игр.

Ранее оргкомитет «Токио-2020» сообщил, что перемещения иностранных спортсменов и журналистов предполагается при необходимости отслеживать с помощью системы GPS. При этом речь не идет об отслеживании «каждого шага» того или иного человека. Запросить доступ к смартфону с целью проверки истории перемещений организаторы могут, к примеру, в случае обнаружения заражения коронавирусом и необходимости установить, где именно был человек.