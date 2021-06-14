Андрей Воронцевич: «Отобраться на Олимпиаду реально, если будем выполнять установки»
Капитан сборной России Андрей Воронцевич назвал условия, при которых национальная команда сможет отобраться на Олимпиаду в Токио.
Капитан сборной России Андрей Воронцевич назвал условия, при которых национальная команда сможет отобраться на Олимпиаду в Токио.
На прошлой неделе российские баскетболисты стали победителями международного товарищеского турнира в польском Гливице, обыграв хозяев в финале.
— Свою игру оценю на твердую четверку, потому что всё еще впереди — для спортсмена нет оптимальной формы. Мы работаем, чтобы добывать результат. В Польше результат сделан, и слава богу. Оптимизм у нас всегда присутствует, за счет оптимизма только и живем. В команде никто на «вы» не обращается, все — на «ты», причем смело называют Цевич и Цева. Все друзья у нас, никаких панибратских отношений, — сказал 33-летний Воронцевич.
Отметим, что самым результативным игроком в составе сборной России в матче с Польшей стал Тимофей Мозгов, он набрал 20 очков и сделал 6 подборов за 18 минут.
— Хорошо парень сыграл, все помогли ему в команде набрать столько очков. Завтра другой
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля.