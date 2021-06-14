Для тренировок перед Универсиадой-2023 в Екатеринбурге задействуют 15 спортобъектов

«В апреле-мае 2023 года планируется передача объектов в пользование АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» для их адаптации к проведению Игр. Для тренировок: международный выставочный центр «Екатеринбург Экспо» (1, 2, 3, 4 павильоны), спортивный комплекс игровых видов спорта Уральского федерального университета (УрФУ), легкоатлетический манеж УрФУ, бассейн «Юность», Дворец дзюдо в районе «Академическом», универсальный спортивный комплекс «Олимпиец», футбольное тренировочное поле стадиона «Калининец», легкоатлетический стадион «Динамо», плавательный бассейн «Калининец», Дворец водных видов спорта, спортивный блок Екатеринбургского института физической культуры УрФУ, спортивный футбольный центр «Уральская футбольная академия», Центр художественной и эстетической гимнастики, физкультурно-оздоровительный комплекс «Соболь», Дворец самбо в Верхней Пышме, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, стадион «Екатеринбург-Арена»», — сказали в департаменте.

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Муниципальные объекты будут задействованы для тренировок по регби, боксу, художественной гимнастике, плаванию, волейболу, теннису и другим видам спорта, которые будут представлены на Универсиаде. Большая часть объектов находится на реконструкции и капитальном ремонте.

В департаменте добавили, что также дирекции Универсиады будут переданы Екатеринбургский театр юного зрителя и культурно-выставочный комплекс «Синара-центр» для проведения там культурной программы во время игр. Тематический парк Универсиады для вовлечения жителей и гостей в праздничную атмосферу соревнований будет располагаться в Историческом сквере города.