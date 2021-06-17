Власти Японии решили допустить на соревнования Олимпиады местных зрителей

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры в Токио, местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио объявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

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«Ограничение по числу зрителей будет таким же, как будет нами установлено в правилах», — отметил он, фактически подтвердив появившуюся ранее в местных СМИ информацию о том, что местных зрителей все-таки допустят на соревнования Олимпиады.

Глава японского правительства также подчеркнул, что все зрители, посещающие стадионы и спортивные объекты Игр, должны будут носить маски, а громко кричать будет запрещено. По словам главы японского правительства, в ближайшее время оргкомитет Игр подготовит соответствующий свод правил для зрителей.

Правительство Японии в ближайшее время намеревается утвердить правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии. Эти правила, в частности, предусматривают, что число зрителей на стадионах и спортивных объектах страны не должно превышать отметку в 10 тысяч. В случае с олимпийским стадионом это около половины от его максимальной заполняемости.