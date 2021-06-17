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18:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Япония может отказаться от зрителей на Играх в случае ухудшения ситуации с ковидом

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг сообщил, что местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований.

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Источник: Reuters
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Власти Японии решили допустить на соревнования Олимпиады местных зрителей

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио оставляют за собой возможность отказаться от допуска местных зрителей на соревнования в случае резкого ухудшения ситуации с распространением в стране нового коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства, несмотря на фактически принятое решение о допуске на стадионы местных зрителей, организаторы намереваются оставить за собой возможность полностью отказаться от зрителей в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры в Токио — местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований. Глава японского правительства фактически подтвердил появившуюся ранее в местных СМИ информацию о том, что местных зрителей все-таки допустят на соревнования Олимпиады.

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Суга также подчеркнул, что все зрители, посещающие стадионы и спортивные объекты Игр, должны будут носить маски, а громко кричать и скандировать на трибунах будет запрещено. По словам главы японского правительства, в ближайшее время оргкомитет Игр подготовит соответствующий свод правил для зрителей.

Правительство Японии в ближайшее время намеревается утвердить правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии. Эти правила, в частности, предусматривают, что число зрителей на стадионах и спортивных объектах страны не должно превышать отметку в 10 тысяч. В случае с олимпийским стадионом это около половины от его максимальной заполняемости.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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