РУСАДА создает общественное движение «Россия без допинга»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о создании общественного движения «Россия без допинга», которое займется просветительской деятельностью.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о создании общественного движения «Россия без допинга», которое займется просветительской деятельностью.
«РУСАДА отмечает потребность всех представителей спортивной сферы быть объединенными идеалами чистого спорта. “Россия без допинга” — это движение за здоровый и честный спорт, которое рассчитывает на молодых и энергичных участников, небезразличных к судьбе будущих спортивных свершений», — заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
Буханов отметил, что с 1 января этого года во Всемирном антидопинговом кодексе закреплено новое понятие — «спортсмен-любитель».
«Это означает, что любой человек, идентифицирующий себя со спортом, становится активной ответственной единицей противостояния пагубным явлениям допинга.
Необходимость рождается из потребности, а потребность в движении «Россия без допинга» свидетельствует о новом поколении многонациональной спортивной нации, способном на великие свершения за счет своих исключительных талантов и способностей.
Данное движение — это антидопинговая самоорганизация спортивной среды, целью которой будет широкая волонтерская и просветительская деятельность сторонников движения «Россия без допинга» на спортивных мероприятиях, в спортивных школах и спортивных центрах, — добавил Буханов.