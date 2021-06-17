РУСАДА создает общественное движение «Россия без допинга»

«РУСАДА отмечает потребность всех представителей спортивной сферы быть объединенными идеалами чистого спорта. “Россия без допинга” — это движение за здоровый и честный спорт, которое рассчитывает на молодых и энергичных участников, небезразличных к судьбе будущих спортивных свершений», — заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

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Буханов отметил, что с 1 января этого года во Всемирном антидопинговом кодексе закреплено новое понятие — «спортсмен-любитель».

«Это означает, что любой человек, идентифицирующий себя со спортом, становится активной ответственной единицей противостояния пагубным явлениям допинга.

Необходимость рождается из потребности, а потребность в движении «Россия без допинга» свидетельствует о новом поколении многонациональной спортивной нации, способном на великие свершения за счет своих исключительных талантов и способностей.