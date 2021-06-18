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18 июня, источник: ТАСС

СМИ: В правительстве Японии выступили за проведение Олимпиады без зрителей

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Эксперты рабочей группы правительства Японии по выработке мер против распространения нового коронавируса назвали предпочтительным проведение без зрителей летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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«Проведение соревнований без зрителей приведет к наименьшему риску распространения коронавируса на спортивных объектах, поэтому оно является предпочтительным», — приводит агентство текст заявления экспертов.

В свою очередь глава оргкомитета Олимпиады «Токио-2020» Сэйко Хасимото сообщила, что экспертная точка зрения будут рассмотрена при вынесении окончательного решения по этому вопросу на заседании организаторов Игр.

Между тем 17 июня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры в Токио — местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований. Глава японского правительства фактически подтвердил появившуюся ранее в местных СМИ информацию о том, что местных зрителей все-таки допустят на соревнования Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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