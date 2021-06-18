Сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Игр-2022 в Пекине
Об этом сообщает Inside the Games.
Об этом сообщает Inside the Games.
«Политика США заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр… и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», — говорится в документе.
Отмечается, что бойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.
Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания американским президентом Джо Байденом.
7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.
Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США.