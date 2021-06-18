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10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Игр-2022 в Пекине

Об этом сообщает Inside the Games.

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Источник: Reuters

«Политика США заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр… и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», — говорится в документе.

Отмечается, что бойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

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Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания американским президентом Джо Байденом.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США.

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