Сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Игр-2022 в Пекине

«Политика США заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр… и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», — говорится в документе.

Отмечается, что бойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания американским президентом Джо Байденом.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.