СМИ: Более 60% японских компаний предпочли бы отмену или очередной перенос Олимпиады

По данным опроса, проведенного токийской исследовательской компанией «Сёко» в начале июня, по крайней мере 34,7% опрошенных компаний предпочли бы отмену Олимпиады, а еще 29,3% респондентов выступили за очередной перенос соревнований. В то же время 36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что Олимпийские игры следует проводить, как и планировалось. За месяц этот показатель снизился на восемь процентных пунктов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8b66fece0343aad4b545" data-vnd="8b66fece0343aad4b545" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8b66fece0343aad4b545" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В качестве основной причины необходимости отмены или переноса Олимпиады большинство респондентов (76,3%) назвало низкие темпы вакцинации в стране. 75,7% опрошенных также выразили опасение в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Японии может ухудшиться после соревнований из-за того, что на них приедет множество людей из-за границы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проводиться с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков.