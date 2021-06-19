СМИ: Более 60% японских компаний предпочли бы отмену или очередной перенос Олимпиады
ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 60% компаний Японии хотели бы, чтобы Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти этим летом, были отменены или еще раз перенесены
ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 60% компаний Японии хотели бы, чтобы Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти этим летом, были отменены или еще раз перенесены
По данным опроса, проведенного токийской исследовательской компанией «Сёко» в начале июня, по крайней мере 34,7% опрошенных компаний предпочли бы отмену Олимпиады, а еще 29,3% респондентов выступили за очередной перенос соревнований. В то же время 36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что Олимпийские игры следует проводить, как и планировалось. За месяц этот показатель снизился на восемь процентных пунктов.
В качестве основной причины необходимости отмены или переноса Олимпиады большинство респондентов (76,3%) назвало низкие темпы вакцинации в стране. 75,7% опрошенных также выразили опасение в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Японии может ухудшиться после соревнований
Ожидается, что местные зрители на соревнования