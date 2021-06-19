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10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лохте не отобрался на Олимпиаду в Токио

Шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира Райана Лохте не смог пройти американский отбор на Игры в Токио.

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Источник: AFP 2021

36-летний звездный пловец финишировал седьмым на дистанции 200 метров комплексом, лишившись последнего шанса на попадание в сборную США. Ранее он провалил на отборе в Омахе и другие дистанции, сообщает NBC. Таким образом, попытку возобновления карьеры со стороны одного из с самых титулованных спортсменов в истории плавания можно считать неудачной.

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Лохте не по своей воле попустил два последних чемпионата мира. В 2017-м — по причине наказания за ложное сообщение о нападении полиции на Олимпиаде в Рио. А в 2019-м — из-за глупейшей допинговой дисквалификации.

Райан опубликовал в соцсетях фото, на котором ему делали внутривенную инъекцию. USADA провело расследование, которое показало, что пловец нарушил антидопинговые правила. Результатом стала 14-местячное отстранение, поставившее, как казалось, крест на звездной карьере. Лохте вернулся, но так и не смог выйти на прежний уровень результатов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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