Лохте не отобрался на Олимпиаду в Токио

36-летний звездный пловец финишировал седьмым на дистанции 200 метров комплексом, лишившись последнего шанса на попадание в сборную США. Ранее он провалил на отборе в Омахе и другие дистанции, сообщает NBC. Таким образом, попытку возобновления карьеры со стороны одного из с самых титулованных спортсменов в истории плавания можно считать неудачной.

Лохте не по своей воле попустил два последних чемпионата мира. В 2017-м — по причине наказания за ложное сообщение о нападении полиции на Олимпиаде в Рио. А в 2019-м — из-за глупейшей допинговой дисквалификации.

Райан опубликовал в соцсетях фото, на котором ему делали внутривенную инъекцию. USADA провело расследование, которое показало, что пловец нарушил антидопинговые правила. Результатом стала 14-местячное отстранение, поставившее, как казалось, крест на звездной карьере. Лохте вернулся, но так и не смог выйти на прежний уровень результатов.