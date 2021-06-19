На Олимпиаде в Токио атлетам запретят секс, но раздадут 160 тыс. презервативов. Ковид не помеха профилактике ВИЧ

Олимпийские игры — не только напряженные двухнедельные соревнования людей, которые всю жизнь шли к этому старту.
Олимпийские игры —
Про one night stand (назовем это курортным романом) организаторы знают очень хорошо, поэтому каждый раз раздают спортсменам бесплатные презервативы. И дело не в том, что они беспокоятся о нежелательных беременностях у девушек. История гораздо глубже.
Впервые снабжать контрацептивами начали на Играх-1988 в Сеуле (говорят, на крышах домов британской сборной скопилось так много использованных презервативов, что всем спортсменам пришлось запрещать секс на улице). Этому поспособствовал вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Считается, что о нем стало известно в 1981 году, когда Центр по контролю и профилактики заболеваний США (CDC) опубликовал заметку о новом заболевании, которое обнаружили у гомосексуалов из Калифорнии. Первое время никто не придавал этому открытию серьезное значение, но вскоре люди начали стремительно заболевать. Тогда ученые поняли, что речь идет о вирусе. В 1983 году одни смогли увидеть его в электронном микроскопе, а другие доказали, что этот вирус вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Через пару лет у него и появилось название — ВИЧ.
Заболевание передается половым путем и через кровь. Раньше считалось, что ему подвержены только геи и наркоманы, пользующиеся грязными шприцами, но сейчас
На Олимпиаде-2000 в Сиднее раздали 70 тысяч контрацептивов, но их не хватило, и организаторам пришлось докупать дополнительную партию. Такая же история произошла и на Играх-2010 в Ванкувере. Тогда на две недели соревнований 100 тысяч штук оказалось мало. Столько же было и в Сочи-2014. На летних ОИ-2012 в Лондоне — 150 тысяч, а в Рио — 450. На последней встрече у зимников в Пхенчхане в руках атлетов и персонала оказалось 110 тысяч упаковок.
Может показаться, что все это
Прыгун в воду Грег Луганис, ставший вторым на своей дебютной Олимпиаде в Монреале-1976, вспоминал в интервью ESPN, что был очень дружен с парнями из сборной СССР.
— В культурном плане они более открыто привязаны друг к другу, а я все еще пытался понять, кто такой. Но я положил глаз на одного советского. Я свернулся калачиком у него на коленях, мы обнимались и обнимались. Я чувствовал себя таким защищенным. Но дальше этого дело не зашло: он встречался с одним из других парней в команде, не говоря о том, что был женат.
«Олимпийская деревня — сказочное место, такое как Алиса в стране чудес, где все возможно. Ты можешь выиграть золотую медаль и переспать с очень горячим парнем», — такая ассоциация осталась у горнолыжницы Кэрри Шейнберг, которой предлагали секс за свои медали немецкие бобслеисты в 1994-м.
В Сиднее у метателя копья Бро Грира были отношения с тремя разными девушками каждый день. А американский стрелок Джош Лакатос наблюдал, как в отеле из одного номера вместе с парнями выходила «какая-то скандинавская женская команда, вчера бежавшая эстафету 4×100». И так продолжалось долгое время. В
У футболистки Хоуп Соло была связь с
«На играх в Ванкувере шесть спортсменов — немцы, канадцы и австрийцы устроили
И это лишь часть пикантных историй, которая может пополниться уже совсем скоро. В Токио МОК раздаст спортсменам 160 тысяч презервативов (где-то по 14 штук на каждого), несмотря на то, что ими не рекомендуется пользоваться. На Олимпиаде нужно будет соблюдать ковидные правила. Под запретом не только походы на другие соревнования, общение, вылазки в город, но и занятия сексом. Правда, спортсменов, желающих развлечься и расслабиться, вряд ли остановят