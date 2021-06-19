В Токио будут закрыты все публичные места для просмотра Олимпиады-2020
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что все места в городе, где планировался показ прямых трансляций Олимпийских игр, будут закрыты
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что все места в городе, где планировался показ прямых трансляций Олимпийских игр, будут закрыты
После переговоров с
Напомним, японское правительство заявило, что разрешит присутствие до 10 000 человек на крупных мероприятиях в Токио, если они не превышают 50 процентов вместимости мест проведения, в районах, где не введено чрезвычайное положение. Японское правительство и олимпийские чиновники рассматривают возможность применения этой политики к Олимпийским и Паралимпийским играм, которые должны начаться 23 июля.