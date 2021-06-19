В программе Олимпиады-2026 может появиться новый вид спорта

На Олимпиаде в Токио атлетам запретят секс, но раздадут 160 тыс. презервативов. Ковид не помеха профилактике ВИЧ

Исполком МОК передал это предложение на утверждение сессии МОК, которая пройдет 20—21 июля в Токио.

Если инициативу утвердят, то будет разыграно пять комплектов медалей: в спринте (мужчины и женщины), индивидуальных забегах (мужчины и женщины) и в смешанной эстафете. Общее число участников — 48 (по 24 у мужчин и женщин).