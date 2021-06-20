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12:22 (мск), источник: Sport24

12-летняя британская девочка может взять медаль Олимпиады. Год назад скейтбордистка Браун едва не погибла

История юной звезды.

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Источник: AFP 2021

Все уже привыкли, что, например, в гимнастике, фигурном катании и прыжках в воду побеждают юные спортсмены. В этом году список пополнит еще и и скейтбординг, дебютирующий на Олимпийских играх в Токио. Правда, там нет никакого правила о том, что допускать на взрослые старты можно только с 15 лет.

Это исключение из правил дало шанс проявить себя 12-летней Скай Браун, которая уже является бронзовым призером чемпионата мира. Британка отобралась на Олимпиаду и будет самой молодой участницей сборной на Играх за всю историю.

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Браун родилась в семье британца и японки. Долгое время она жила в Японии, но недавно перебралась вместе с родителями в США: в стране больше возможностей заниматься экстремальными видами спорта. Мама и папа Скай хотели, чтобы дочь выступала за Страну восходящего солнца, но в итоге выбор пал на сборную Великобритании. Там, по их словам, на Браун оказывается меньшее давление. В новой команде ей вообще дают полную свободу.

Впервые о скейтбордистке заговорили, когда ей было 8 лет, хотя кататься она начала в три. Браун, обучаясь по роликам на ютубе, смогла стать не только звездой интернета (показывала трюки, которые не могут выполнить даже взрослые), но и самой молодой участницей Vans US Open. Затем еще были приличные выступления в Asian Continental Finals и Vans Park, но главный прорыв случился в 2019-м. Райдерша выиграла несколько крупных стартов, а также стала первой в женщиной, которой покорился трюк frontside 540 во время X Games.

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Родители поняли, что Браун становится интересна людям, поэтому завели ей аккаунт в инстаграме. Они стали пиарить ее, взаимодействовать с желающими посотрудничать, помогать со съемками роликов и делать снимки. Получилось все даже лучше, чем они, наверное, себе представляли.

Юная спортсменка является победительницей детской версии шоу «Танцы со звездами».

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Участвует в различных фотосъемках, тв-передачах, дает интервью, а также ходит на мероприятия.

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Сотрудничает с Nike, Samsung и другими гигантами.

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Написала книгу.

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Выпустила первую песню.

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Ребята из Barbie сделали куклу, похожую на нее.

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А Polly Pocket выпустили именной набор, который придумала Браун.

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Помимо этого японо-британская райдерша частенько тренируется с трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом, который живет неподалеку, и иногда просит о помощи легендарного Тони Хоука. Последний учил Браун кататься на мега-рампе (сооружение высотой 30 метров). Вот как это было:

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В общем, вы уже поняли, что карьера скейтбордистки развивается стремительно. Только все это счастье могло закончиться для девочки год назад. Летом 2020-го Браун упала на тренировке в Калифорнии. Скай вылетела за пределы рампы и рухнула на бетонный пол с высоты. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом руки. Позже родители рассказали, что от смерти их дочь спас шлем.

«В больнице мы пребывали в ужасе от мысли, сможет ли Скай пережить эту ночь, пока реаниматологи пытались спасти ей жизнь», — написал отец Скай в инстаграме.

Первое время Браун находилась в шоке, но затем пришла в себя, опубликовала видео своего падения и записала обращение к фанатам.

— Иногда падать — нормально. Я собираюсь вернуться к тренировках и работать с еще большей отдачей. Моя цель — золотая медаль на Олимпийских играх в Токио.

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И Браун не соврала. Она не только восстановилась, но и успешно прошла отбор на Игры. Теперь британка поборется за топ-3 вместе со взрослыми райдерами. И есть подозрения, что после всех трудностей у этой девочки все получится. «Это победа» — телеграм-канал Виктории Дмитриевой. Там еще больше крутого спорта!

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