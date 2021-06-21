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13:52 (мск), источник: Sports.Ru

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард отобралась в Токио-2020 и станет первым трансгендером в истории Олимпиад

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард отобралась в Токио-2020 и станет первым трансгендером в истории Олимпиад.

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Источник: AFP 2021

Спортсменку включили в состав сборной на Игры. 43-летняя Хаббард выступит в весовой категории до 87 кг.

Хаббард сменила пол с мужского на женский в 2012 году. На чемпионате мира-2017 Лорел завоевала серебро в женских соревнованиях.

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«Я благодарна за доброту и поддержку, которые оказали мне столь многие новозеландцы. Когда я сломала руку на Играх Содружества три года назад, мне сообщили, что моя спортивная карьера, вероятно, подошла к концу. Но ваши поддержка и любовь пронесли меня сквозь тьму.

Последние восемнадцать месяцев показали всем нам, что есть сила в родстве, в сообществе и в совместной работе для достижения общей цели. Мана серебряного папоротника достается всем нам, и я буду носить ее с гордостью», — рассказала Хаббард.

На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками).

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