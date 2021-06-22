Японские полицейские-ветераны помогут охранять Олимпиаду

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Отставные японские полицейские в возрасте от 65 до 87 лет примут участие в качестве добровольцев в охране объектов токийской Олимпиады, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Смотр этого отряда состоялся во вторник в здании столичного полицейского управления, сообщило национальное общественное телевидение.

В группу полицейских-ветеранов сейчас входят 90 человек. Они будут в основном дежурить у Национального стадиона в Токио, где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр.

Ветеранов привлекут к проверке вещей зрителей, к регулированию людских потоков. Они будут также просматривать записи в социальных сетях на предмет поиска угроз в адрес участников и гостей Олимпиады.

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