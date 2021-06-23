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13:21 (мск), источник: Sports.Ru

Запрет на алкоголь, громкую поддержку и автографы: оргкомитет Токио-2020 представил правила для болельщиков

Оргкомитет Токио-2020 опубликовал правила для болельщиков на летних Олимпийских играх.

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Источник: AFP 2021

  1. Продажа алкоголя на спортивных объектах Игр будет запрещена, зрители также не смогут проносить спиртные напитки с собой.
  2. При входе на объект болельщикам будут измерять температуру. Люди с температурой выше 37,5 и симптомами простуды не будут допускаться на трибуны.
  3. Ношение маски будет обязательным. Однако, учитывая летнюю жару в Японии, организаторы разрешили посетителям соревнований снимать маску на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции не менее 2 м.
  4. Болельщикам запретят громко поддерживать спортсменов, разворачивать баннеры и вступать в непосредственный контакт с другими людьми на трибунах. После завершения соревнований необходимо сразу отправляться домой.
  5. Также запрещено просить у спортсменов автографы и выражать им словесную поддержку.

Праздничное настроение придется подавить — это стало главным вызовом. Люди могут чувствовать радость в своих сердцах, но им нельзя быть громкими, и они должны избегать толпы.
Сеико Хашимото
глава оргкомитета Токио-2020

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков.

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