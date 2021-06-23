Запрет на алкоголь, громкую поддержку и автографы: оргкомитет Токио-2020 представил правила для болельщиков
Оргкомитет Токио-2020 опубликовал правила для болельщиков на летних Олимпийских играх.
Оргкомитет Токио-2020 опубликовал правила для болельщиков на летних Олимпийских играх.
Праздничное настроение придется подавить — это стало главным вызовом. Люди могут чувствовать радость в своих сердцах, но им нельзя быть громкими, и они должны избегать толпы.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков.