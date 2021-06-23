Асанов, Мазуренок, Борисевич, Герман, Цуркин и еще 91 спортсмен от Беларуси поедут на ОИ в Токио

На сегодняшний день квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили 96 белорусских атлетов в 21 виде спорта.

Отметим, квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. Белррусы имеют шансы получит пропуск в Токио в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня 2021 года.