Фоторепортажи
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
13:45 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Асанов, Мазуренок, Борисевич, Герман, Цуркин и еще 91 спортсмен от Беларуси поедут на ОИ в Токио

23 июня на заседании исполкома НОКа Беларуси утвержден состав спортивной делегации на ОИ в Токио.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили 96 белорусских атлетов в 21 виде спорта.

Отметим, квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. Белррусы имеют шансы получит пропуск в Токио в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня 2021 года.

Список спортсменов на Игры в Токио:

  • Бокс: Асанов Дмитрий, Радионов Александр, Бондаренко Виталий.
  • Вольная борьба: Шабанов Али, Гуштын Александр, Хроменков Денис, Кадимагомедов Магомедхабиб.
  • Греко-римская борьба: Маскевич Кирилл.
  • Женская борьба: Колодинская Ванесса, Курочкина Ирина, Марзалюк Василиса.
  • Велоспорт: Омелюсик Елена, Рябушенко Александр, Королек Евгений, Шаракова Татьяна.
  • Художественная гимнастика: Салос Анастасия, Горносько Алина, Молоканова Анастасия, Рыбакова Анастасия, Гайдукевич Анна, Цицилина Арина, Ермоленко Карина.
  • Спортивная гимнастика: Алистратова Анастасия, Лиховицкий Андрей.
  • Академическая гребля: Фурман Елена, Никулина Инна, Климович Татьяна, Володько Сергей, Фурман Дмитрий.
  • Гребля на байдарках и каноэ: Юреня Олег, Бориков Никита, Натынчик Дмитрий, Мисюченко Алексей, Литвинов Владислав, Литвинчук Марина, Худенко Ольга, Попок Надежда, Махнева Маргарита, Ноздрева Елена, Макарченко Надежда, Пикулева Дарина.
  • Дзюдо: Миньков Дмитрий, Свирид Никита, Слуцкая Марина.
  • Конный спорт: Зеленко Александр, Фоминов Александр.
  • Легкая атлетика: Мазуренок Ольга, Савина Нина, Дубицкая Алена, Дюбин Дмитрий, Демидик Карина, Герман Эльвира, Холодович Татьяна, Малыщик Анна, Борисевич Дарья, Дударев Глеб, Рощупкина Виктория, Жук Ирина, Тимановская Кристина, Недосеков Максим, Терлюкевич Анна, Маслова Анастасия, Котковец Алексей, Богуцкий Евгений, Скворцова Виолетта, Мелешко Павел, Тихон Иван.
  • Настольный теннис: Самсонов Владимир.
  • Парусный спорт: Дроздовская Татьяна, Циркун Никита.
  • Плавание: Шиманович Илья, Шкурдай Анастасия, Змушко Алина, Цмыг Никита, Цуркин Евгений, Мачекин Артем, Кулешова Анастасия, Коряковская Анастасия, Стаселович Виктор.
  • Прыжки на батуте: Гончаров Владислав, Литвинович Иван.
  • Современное пятиборье: Силкина Ольга, Прокопенко Анастасия, Полозков Илья.
  • Стрельба из лука: Марусова Анна, Козловская Карина, Деминская Карина.
  • Стрельба пулевая: Щербацевич Юрий, Чайка Виктория, Мартынова Мария.
  • Синхронное плавание: Кулагина Дарья, Хондошко Василина.
  • Теннис: Соболенко Арина, Азаренко Виктория.
  • Тяжелая атлетика: Наумова Дарья, Тихонцов Евгений.
Читайте также
 Чудовищные травмы в футболе. Это очень больно и страшно
Интимное видео самой сексуальной девушки автогонщика (18+)
Пять решений Черчесова, которые привели к провалу России на Евро
Большунов пострадает: в лыжных гонках вновь изменили правила
Шмурнов: Половина России обрадовалась роковой ошибке Зобнина
Защитник сборной России хочет получать минимум 3 млн евро в год
Что в фигурке: Медведева готовится к шоу, Валиева — к Олимпиаде
Сборная Испании играет со Словакией на Евро–2020 (трансляция)
Тренера поляков возмутил вопрос журналиста про курение Щенсного
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь