Еще один член олимпийской сборной Уганды сдал положительный тест на коронавирус — это второй случай в Токио-2020
Среди членов олимпийских сборных, прибывающих на Игры в Токио, выявлен второй случай коронавируса.
Среди членов олимпийских сборных, прибывающих на Игры в Токио, выявлен второй случай коронавируса.
Положительный тест на COVID-19 сдал еще один представитель олимпийской сборной Уганды. Он прибыл в Японию в составе делегации из 9 человек, в которую вошли спортсмены, тренеры и менеджеры сборных Уганды по боксу, тяжелой атлетике и плаванию.
20 июня стало известно, что инфекцию выявили у одного из членов угандийской команды — ему было отказано во въезде в Японию. Остальные члены делегации
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.