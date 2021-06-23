Еще один член олимпийской сборной Уганды сдал положительный тест на коронавирус — это второй случай в Токио-2020

Положительный тест на COVID-19 сдал еще один представитель олимпийской сборной Уганды. Он прибыл в Японию в составе делегации из 9 человек, в которую вошли спортсмены, тренеры и менеджеры сборных Уганды по боксу, тяжелой атлетике и плаванию.

20 июня стало известно, что инфекцию выявили у одного из членов угандийской команды — ему было отказано во въезде в Японию. Остальные члены делегации из-за контактов с зараженными должны оставаться в отеле до 3 июля.