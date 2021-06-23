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17:19 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

96 спортсменов вошли в состав сборной Беларуси на Олимпиаду-2020. Это антирекорд на летних Играх за все время самостоятельных выступлений

Национальный олимпийский комитет утвердил состав беларусской спортивной делегации на Олимпийских играх в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

В список вошли 96 спортсменов. Это антирекорд Беларуси на летних Олимпийских играх за все время самостоятельных выступлений.

Беларусь ездила на предыдущие летние Олимпийские игры: 1996 год — 157 спортсменов; 2000 год — 139; 2004 год — 151; 2008 год — 177; 2012 год — 160; 2016 — 120.

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