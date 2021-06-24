Император Японии обеспокоен риском распространения коронавируса на Олимпиаде в Токио
Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что предстоящие летние Олимпийские игры в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Об этом в четверг заявил секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура.
«На фоне тревожных голосов общественности [император] выразил обеспокоенность, что проведение [Игр] может привести к распространению инфекции», — приводит его слова агентство Kyodo.
Обычно император Японии воздерживается от критических комментариев касательно политики правительства страны.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.