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12:39 (мск), источник: ТАСС

Император Японии обеспокоен риском распространения коронавируса на Олимпиаде в Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что предстоящие летние Олимпийские игры в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Об этом в четверг заявил секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура.

«На фоне тревожных голосов общественности [император] выразил обеспокоенность, что проведение [Игр] может привести к распространению инфекции», — приводит его слова агентство Kyodo.

Обычно император Японии воздерживается от критических комментариев касательно политики правительства страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.

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