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10:33 (мск), источник: Sports.Ru

МОК намерен разрешить политические протесты в Токио-2020 перед соревнованиями, но не на подиуме

Международный олимпийский комитет (МОК) может разрешить политические протесты на летней Олимпиаде-2020 в Токио перед соревнованиями, но не на подиуме. Сейчас протесты запрещены на Играх в любой форме.

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Комиссия спортсменов МОК разрабатывает вариант, согласно которому спортсменам разрешат выражать протесты или устраивать демонстрации перед соревнованиями. Например, пловцы могут преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом заплывов, а сборные по игровым видам спорта — когда выстраиваются в линейку перед началом матча.

При этом любые протесты на церемонии награждения, на подиуме, в олимпийской деревне и на церемониях открытия и закрытия Игр останутся под запретом. Пока комиссия спортсменов МОК еще не до конца проработала изменения в «правиле 50», однако они, скорее всего, будут приняты и утверждены исполнительным комитетом до Олимпиады-2020.

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 7 августа.

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