Доходы наших призеров Олимпиад за десять лет упали в два раза. Подарочные иномарки тоже под вопросом
Общий призовой фонд для выступающих в Токио без национального флага российских олимпийцев может превысить полмиллиарда рублей. И это очень мало.
Общий призовой фонд для выступающих в Токио без национального флага российских олимпийцев может превысить полмиллиарда рублей. И это очень мало.
Во вторник Олимпийский комитет России должен утвердить заявку нашей команды на Игры в Токио. Как известно,
Премия за олимпийские медали из госбюджета в нашей стране традиционно одни из самых высоких в мире — во всяком случае, среди стран из топ-10 командного зачета. С 2012 года они неизменны: освобожденные от налогов 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье. В свое время эти цифры получились путем пересчета в рубли призовых, которые до 2010 года назначались в валюте. Правда,
Несмотря на очень тяжелые времена для бюджета, во второй половине 1990-х спортсмены добились повышения госпремии за первое место на Играх до 50 тысяч долларов. И их сложно за это винить, ведь для многих членов олимпийской сборной тогда это была «зарплата за четыре года». Ну, а самые жирные годы в плане бонусов за медали ОИ наступили в конце нулевых, когда выплаты сначала были повышены до 100 тысяч долларов, а затем доллары превратились в евро — валюту с более высоким курсом. Кроме того, в 2006-м к стимулированию олимпийцев подключился Фонд поддержки олимпийцев России, который основали неравнодушные к спорту крупные бизнесмены. Они начали дарить призерам Игр иномарки, что увеличивало государственный бонус примерно вдвое.
В начале 2010-х свои премии также начали назначать регионы (ранее они в основном дарили квартиры, но с этим возникало много скандалов). Самые богатые местные власти повторяют суммы госвыплат. В результате буквально за два олимпийских цикла призовой фонд увеличился более чем в шесть раз, и это не считая появления зарплат для сборников, стипендий для призеров Олимпиад и чемпионатов мира, а также выплат по линии спортивных клубов. Однако неверно думать, что все это сильно ударило по карману налогоплательщиков. Ведь параллельно росли и доходы бюджетов всех уровней. В то же время зарплатные фонды в наших футболе и хоккее за счет корпоративных и частных инвесторов вообще взлетели за до небес.
В общем, наши элитные олимпийские атлеты, конечно, перестали нищенствовать и получать «зарплату раз в четыре года». Но их безбедная жизнь — тоже понятие относительное. Особенно на фоне футболистов и хоккеистов. С другой стороны, падение доходов призеров Олимпиад за счет снижения курса рубля оказалось не столь болезненным. В конце концов — а кому сейчас легко? Тем более что начались совсем другие события, существенно скорректировавшие бонусы, которые получали наши спортсмены за свои результаты.
Сначала на фоне допинговых скандалов начались перепроверки старых
Десятки наших спортсменов не были допущены на Олимпиады 2016 и 2018 годов — порой без объяснения причин или с очень туманной аргументацией. Претендовать на госпремии после этого они формально уже не могли, но и здесь было решено пойти отстраненным навстречу. В 2016-м некоторым из них были выплачены компенсации за пропущенные Игры, а паралимпийцам — премии за альтернативные старты. Альтернативные соревнования оплачивались на олимпийском уровне и в 2018-м. Так что резкое падение медальных результатов россиян не привело к резкому сокращению государственных затрат на стимулирование олимпийцев. При этом надо понимать — суммы здесь существенны только для частных лиц. Госбюджет корректировки расходов на несколько десятков миллионов рублей просто не заметил бы.
В этом году альтернативных стартов пока не планируется (хотя легкоатлетка Екатерина Конева в недавнем интервью «СЭ» предлагала их провести), а платить государству, местным властям и спонсорам по итогам Токио-2020, скорее всего, придется примерно полусотне спортсменов и примерно 30 тренерам. В отношении спортсменов цифра может существенно скорректироваться вверх, если россияне завоюют медали в командных видах спорта. Все эти деньги давно заложены в бюджеты, и
Негативный фонд обычно появляется в тот момент, когда спортсмены пытаются продать подаренный за Олимпиаду автомобиль. Некоторые болельщики реагируют на это так, словно олимпийцы собираются нажиться на реализации спекулянтам своих медалей. Вместе с тем очевидно, что формат подобных «презентов от олигархов» стремительно устаревает.
Надо также учитывать, что некоторые бонусы от государства, которые получают олимпийские призеры, принесут им пользу в дальней перспективе. Например, звание заслуженного мастера спорта дает право на надбавку к окладу в госучреждениях, льготы по коммунальным платежам и некоторым налогам. Также различные льготы предусмотрены для кавалеров орденов и медалей, которыми обычно награждаются герои Олимпиад и их тренеры. В общем, стимулов для участников Игр достаточно. Хотя олимпийские бонусы и бледно смотрятся на фоне доходов футболистов, хоккеистов и даже теннисистов. Например, на стартующем Уимблдоне 4,8 миллиона рублей (48000 фунтов) платят просто за факт выступления в первом круге. Правда, половину этой суммы придется отдать в качестве налога.