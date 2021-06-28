Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады в Токио

Вместо него в Токио может прилететь его супруга Джилл Байден. Ожидается, что первая леди США примет участие в церемонии открытия Олимпиады, а также встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

В 2012 году на церемонии открытия соревнований в Лондоне присутствовала супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.

В 2018 году в Пхенчхане США представлял вице-президент Майк Пенс, в 2016-м в Рио — госсекретарь Джон Керри.