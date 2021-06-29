Ким Кардашьян представила собственную линейку одежды для сборной США в Токио-2020

«С 10 лет я слышала все подробности об Олимпийских играх от своего отчима (олимпийского чемпиона в десятиборье Брюса Дженнера, который сменил пол и стал Кейтлин Дженнер — Sports.ru). Наблюдая, как соревнуются спортсмены, я начинала понимать, какая честь — быть частью Олимпийских игр.



Я ездила с отчимом и семьей по разным городам на олимпийские отборы, Олимпийские игры и соревнования по легкой атлетике, и везде я покупала олимпийскую футболку в качестве сувенира.



Когда мне позвонили и пригласили Skims стать частью олимпийской сборной США, то все эти моменты, которые я провела, восхищаясь силой и энергией олимпийцев со стороны, замкнулся. Для меня большая честь сообщить, что Skims разрабатывает официальное нижнее белье, пижамы и одежду для отдыха для спортсменов Токио-2020», — написала Кардашьян.