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10:41 (мск), источник: Sports.Ru

Ким Кардашьян представила собственную линейку одежды для сборной США в Токио-2020

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян представила собственную линейку одежды сборной США для летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

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Источник: AFP 2021

Одежду выпустил бренд Кардашьян — Skims.

«С 10 лет я слышала все подробности об Олимпийских играх от своего отчима (олимпийского чемпиона в десятиборье Брюса Дженнера, который сменил пол и стал Кейтлин Дженнер — Sports.ru). Наблюдая, как соревнуются спортсмены, я начинала понимать, какая честь — быть частью Олимпийских игр.

Я ездила с отчимом и семьей по разным городам на олимпийские отборы, Олимпийские игры и соревнования по легкой атлетике, и везде я покупала олимпийскую футболку в качестве сувенира.

Когда мне позвонили и пригласили Skims стать частью олимпийской сборной США, то все эти моменты, которые я провела, восхищаясь силой и энергией олимпийцев со стороны, замкнулся. Для меня большая честь сообщить, что Skims разрабатывает официальное нижнее белье, пижамы и одежду для отдыха для спортсменов Токио-2020», — написала Кардашьян.

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