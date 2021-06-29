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13:48 (мск), источник: Sports.Ru

Владимир Путин завтра встретится с участниками Олимпиады-2020 в Токио

Президент России Владимир Путин 30 июня проведет встречу с российскими спортсменами, отправляющимися на Олимпиаду-2020 в Токио.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом сообщил глава Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.

«Завтра будем встречаться с президентом, нас будет представлять главный тренер женской сборной (Дмитрий) Морозов», — сказал Анисимов.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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