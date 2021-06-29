Владимир Путин завтра встретится с участниками Олимпиады-2020 в Токио
Президент России Владимир Путин 30 июня проведет встречу с российскими спортсменами, отправляющимися на Олимпиаду-2020 в Токио.
Президент России Владимир Путин 30 июня проведет встречу с российскими спортсменами, отправляющимися на Олимпиаду-2020 в Токио.
Об этом сообщил глава Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.
«Завтра будем встречаться с президентом, нас будет представлять главный тренер женской сборной (Дмитрий) Морозов», — сказал Анисимов.
Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.