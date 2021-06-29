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14:48 (мск), источник: Sports.Ru

Шубенков, Иванюк, Ласицкене, Сидорова и еще 6 легкоатлетов вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

В список вошли следующие легкоатлеты:

  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Дарья Клишина (прыжки в длину);
  • Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами);
  • Илья Шкуренев (десятиборье);
  • Эльвира Хасанова (спортивная ходьба);
  • Василий Мизинов (спортивная ходьба);
  • Валерий Пронкин (метание молота).

Сообщалось, что рабочая группа ВФЛА рассмотрит вопрос о включении в список прыгуна с шестом Тимура Моргунова, однако он не успел получить нейтральный статус.

По решению World Athletics, на Олимпиаде в Токио могут выступить лишь 10 российских легкоатлетов с нейтральным статусом.

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