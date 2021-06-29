Шубенков, Иванюк, Ласицкене, Сидорова и еще 6 легкоатлетов вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.
В список вошли следующие легкоатлеты:
Сообщалось, что рабочая группа ВФЛА рассмотрит вопрос о включении в список прыгуна с шестом Тимура Моргунова, однако он не успел получить нейтральный статус.
По решению World Athletics, на Олимпиаде в Токио могут выступить лишь 10 российских легкоатлетов с нейтральным статусом.