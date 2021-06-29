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17:29 (мск), источник: ТАСС

Саблистку Великую и волейболиста Михайлова рекомендовали в качестве знаменосцев на Игры

Все национальные олимпийские комитеты будут представлены на Олимпиаде двумя знаменосцами.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал российской делегации на Олимпийских играх в Токио сделать знаменосцами чемпионов Игр волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома ОКР сообщил глава организации Станислав Поздняков.

«Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека — на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.

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