ОКР утвердил состав олимпийской команды на Игры-2020

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в этот раз собрался в Москве по приятному поводу. Было необходимо утвердить состав команды на Игры XXXII Олимпиады в Токио, выбрать знаменосцев и обсудить множество технических моментов. Заседание по традиции немного затянулось, но множество журналистов, ожидавших главу ОКР Станислава Позднякова, были вознаграждены информативными ответами.

На 50 больше

В своем вступительном слове Станислав Поздняков отметил, что состав сборной России расширился по сравнению с предыдущей летней Олимпиадой.

— В предварительный список вошли 335 спортсменов, — сообщил президент ОКР. — По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась. Также ждем выступления баскетболистов в олимпийской квалификации (мини-турнир для шести сборных пройдет в Сплите с 29 июня по 4 июля. — Прим. «СЭ») и закроем окно заявок. Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке с учетом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах. Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде, и наши спортсмены добьются самого главного — воплотят свою олимпийскую мечту.

Читайте также Владимир Путин завтра встретится с участниками Олимпиады-2020 в Токио

Глава ОКР напомнил, что медальный зачет на Олимпийских играх является неофициальным, тем не менее перед нашей командой стоит амбициозная задача попасть в топ-3.

— На прошлых Играх команда заняла четвертое место в общекомандном зачете, сейчас мы ожидаем от олимпийцев повышения в табели о рангах. Те результаты, которые мы имеем на последних чемпионатах мира (2018, 2019 и частично 2020 года), позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место, с общим набором медалей порядка 50. Эти ожидания подтверждаются и результатами статистических выкладок крупнейших информационных агентств, которые работают в этом направлении.

Напомним, что в Рио наша команда завоевала 55 медалей (19 золотых), пропустив вперед США (121/46), Великобританию (67/27) и Китай (70/26).

Гендерное равенство

Шефом миссии российской делегации назначен директор главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

Также исполком рекомендовал утвердить волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую в качестве знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады. По словам Позднякова, на Играх действует политика о гендерном равенстве, согласно которой олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами — мужчиной и женщиной.

Максим Михайлов | Источник: РИА "Новости"

Для 33-летнего Максима Михайлова это будет четвертая Олимпиада в карьере. В Пекине-2008 он помог нашей команде завоевать бронзовые награды, а спустя четыре года — взять золото. 36-летняя Софья Великая участвовала в трех Олимпийских играх. У Софьи два серебра в личном первенстве (Лондон и Рио), а также победа в командной сабле пять лет назад.

Еще одна важная тема, которую озвучил Станислав Поздняков, связана с вакцинацией спортсменов. Президент ОКР подчеркнул, что наши спортсмены прививаются теми препаратами, которые им рекомендует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) либо врачи, работающие с командами или спортсменами. «В этом смысле (соблюдение врачебной тайны) я, конечно, не могу говорить, какими препаратами прививается тот или иной спортсмен, но хочу отметить, что подавляющее большинство наших спортсменов привиты “Спутником V”, — заверил Станислав Поздняков. — Для участия в Олимпийских играх нет критериев, связанных с названиями вакцин. Вакцинация — это настоятельная рекомендация ОКР и МОК. Мы понимаем, что тема достаточно чувствительная. Вне зависимости от того, что эпидемиологическая ситуация не становится проще, моральный принцип добровольности мы стараемся соблюдать. Однако настоятельно рекомендуем максимально позаботиться о здоровье и безопасности».

При этом те спортсмены, которые готовятся за пределами РФ, могут использовать вакцины, одобренные там, где они тренируются. Это абсолютно логичный подход, считает Поздняков.

Глава ОКР Станислав Поздняков | Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент вакцинированы 50 процентов спортсменов олимпийской сборной России. Ряд спортсменов находится в стадии ожидания второй дозы вакцины. Поэтому цифра будет расти, уверен глава ОКР.

Обойти японцев

Во вторник в ОКР также прошло представление состава сборной России по дзюдо. На олимпийском турнире, который пройдет на арене «Ниппон будокан» в Токио, от каждой страны в каждой весовой категории может быть заявлено не более одного спортсмена, еще двадцать получат wild card от трехсторонней комиссии.

Главные тренеры, находящиеся в расположении сборных, не смогли приехать на Лужнецкую набережную для общения с журналистами из-за ковидных ограничений. Поэтому они вышли в эфир по Zoom. Сначала женскую сборную представил главный тренер Дмитрий Морозов. В Токио нас представят чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова (48 кг, резерв — Сабина Гилязова), четырехкратная чемпионка Европы 2009, 2010, 2013 и 2018 годов, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева (резерв — Антонина Шмелева, 78 кг). Отметим, что из этого состава только Кузютина и Долгова имеют опыт выступления на Играх, для всех остальных олимпийский турнир в Токио станет дебютным.

Читайте также Доходы наших призеров Олимпиад за десять лет упали в два раза. Подарочные иномарки тоже под вопросом

В мужскую команду не вошли чемпионы Рио-2016 Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев. Первый завершил карьеру, а вот второй не смог пройти жесткий внутренний отбор. Отметим, что рейтинговая гонка за право попасть на Олимпиаду в Японию стартовала в конце мая 2018 года, за это время сборная России приняла участие в 59 квалификационных соревнованиях, включая чемпионат мира и Европы. Выше Халмурзаева в рейтинге оказались Алан Хубецов и Аслан Лаппинагов (будет в резерве). Также в сборную под руководством бронзового призера Игр-2004 Хасанби Таова вошли: двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе (60 кг, резерв — чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе), Якуб Шамилов (66 кг, резерв — Арам Григорян, Муса Могушков (73 кг, резерв — Денис Ярцев), чемпион Европы 2017 года Алан Хубецов (81 кг, резерв — Аслан Лаппинагов), двукратный чемпион Европы 2018 и 2020 годов Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (100 кг, резерв — Арман Адамян), чемпион Европы 2020 года Тамерлан Башаев (свыше 100 кг, резерв — Инал Тасоев). Окончательное решение по составу принимал генеральный менеджер Энцо Гамбо, рассказал президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.

Также руководитель ФДР поблагодарил ОКР и Министерство спорта за всестороннюю поддержку и пообещал, что наша сборная вновь постарается обойти родоначальников дзюдо — японцев. Впервые это случилось на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, где мы завоевали три золота, одно серебро и одну бронзу.