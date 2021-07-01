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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поздняков — о новой экипировке сборной на Олимпиаду: Все отзывы положительные

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, как спортсмены относятся к экипировке сборной от компании ZASPORT.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у нас очень праздничное, знаковое событие — открываем наш официальный экипировочный центр компании ZASPORT. Здесь, на стадионе «Динамо», который является одним из первых, самых знаковых спортивных мест в истории Москвы и нашей страны. Уже получаю первые отзывы от наших спортсменов, членов олимпийской команды.

Все отзывы положительные с точки зрения качества и удобства. Некоторые элементы экипировки пользуются заслуженным интересом и уважением. Думаю, использование этой экипировки нашими спортсменами не ограничится только олимпийскими играми. Я уже прошел более 10 игр в разных ипостасях — эта самая массовая по количеству экипировки, — сказал Поздняков.

Сегодня в Москве открылся экипировочный центр ZASPORT для экипировки сборной для участия в Олимпийских играх. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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