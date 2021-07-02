Сборная России решила поехать на Олимпиаду в Токио со священником

«Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Всё-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились», — цитирует его «Р-Спорт».