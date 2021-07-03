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10:21 (мск), источник: Sports.Ru

Бегуньи из Намибии Мбома и Масилинги отстранены от 400 м в Токио-2020 и из-за повышенного уровня тестостерона

У них лучшее время сезона на дистанции.

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У 18-летних спортсменок обнаружены аномалии в развитии — их природный уровень тестостерона куда выше нормы. По правилам World Athletics, такие спортсменки не могут выступать на дистанциях от 400 до 1500 м, если не будут занижать тестостерон медикаментами.

В Федерации легкой атлетики Намибии заявили, что ни спортсменки, ни их родные не знали о существовании такой аномалии.

Мбома пробежала 400 м быстрее всех в этом году (48,54) и была фаворитом на этой дистанции в Токио-2020. У Масилинги — третье время сезона (49,53). Однако обе спортсменки квалифицировались на Олимпиаду еще и на 200 м, где смогут выступить, так как правила этого не запрещают.

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