Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей
Власти Японии рассматривают возможность проведения некоторых соревнований на Олимпиаде без зрителей
Власти Японии рассматривают возможность проведения некоторых соревнований на Олимпиаде без зрителей
По информации агентства Kyodo, оргкомитет совместно с правительством страны может снизить посещаемость стадионов с 10 тысяч человек до 5 тысяч. Если это случится, около 40% соревнований пройдут без зрителей. Сюда входят мероприятия, на которые продано более 5 тысяч билетов, а также те, которые запланированы к началу после 21:00 по местному времени.
Такое ограничение коснется футбольных, бейсбольных и баскетбольных матчей, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады. Таким образом, около 300 из 750 запланированных мероприятий могут пройти при пустых трибунах.
Если правительство Японии примет решение о продлении чрезвычайного положения, истекающего 11 июля, то организаторы Олимпиады планируют провести встречу и обсудить ситуацию со зрителями.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.