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10:37 (мск), источник: Матч ТВ

Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей

Власти Японии рассматривают возможность проведения некоторых соревнований на Олимпиаде без зрителей из-за ухудшения коронавирусной ситуации.

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Источник: AFP 2021

По информации агентства Kyodo, оргкомитет совместно с правительством страны может снизить посещаемость стадионов с 10 тысяч человек до 5 тысяч. Если это случится, около 40% соревнований пройдут без зрителей. Сюда входят мероприятия, на которые продано более 5 тысяч билетов, а также те, которые запланированы к началу после 21:00 по местному времени.

Такое ограничение коснется футбольных, бейсбольных и баскетбольных матчей, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады. Таким образом, около 300 из 750 запланированных мероприятий могут пройти при пустых трибунах.

Если правительство Японии примет решение о продлении чрезвычайного положения, истекающего 11 июля, то организаторы Олимпиады планируют провести встречу и обсудить ситуацию со зрителями.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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