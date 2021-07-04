Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей

По информации агентства Kyodo, оргкомитет совместно с правительством страны может снизить посещаемость стадионов с 10 тысяч человек до 5 тысяч. Если это случится, около 40% соревнований пройдут без зрителей. Сюда входят мероприятия, на которые продано более 5 тысяч билетов, а также те, которые запланированы к началу после 21:00 по местному времени.