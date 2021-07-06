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10:39 (мск), источник: Sports.Ru

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет без зрителей. Допустят только VIP-гостей: спонсоров, дипломатов и членов МОК

Власти Японии рассматривают вариант допустить до церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио только VIP-зрителей, сообщает Asahi Shimbun.

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Источник: Reuters

Правительство планирует провести церемонию открытия, которая состоится 23 июля, без обычных зрителей. На трибуны могут пустить только представителей Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленных дипломатов и спонсоров. При этом их количество, вероятно, максимально сократят.

Ограничения могут коснуться и закрытия Игр, запланированного на 8 августа, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Asahi Shimbun. По данным источников в правительстве Японии, соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также мероприятия, стартующие после 21:00 по местному времени, могут пройти без зрителей.

Ожидается, что окончательное решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.

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