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6 июля, источник: Прессбол

На Олимпиаду в Токио большинство белорусских атлетов прилетит непривычно поздно — за 5 дней до старта

На канале ОНТ в программе «Наши новости» был показан сюжет про подготовку белорусских спортсменов к Играм в Токио.

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Источник: Reuters

В нем было отмечено, что на Олимпиаду белорусская делегация отправится непривычно поздно.

«В этом году белорусы будут бороться за медали в 21 виде спорта. Самое большое наше представительство — в легкой атлетике, гребле, борьбе и плавании.

На Олимпиаду белорусская делегация отправится непривычно поздно: большинство атлетов прилетит в Японию лишь за 5 дней до старта соревнований».

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