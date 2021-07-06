На Олимпиаду в Токио большинство белорусских атлетов прилетит непривычно поздно — за 5 дней до старта
На канале ОНТ в программе «Наши новости» был показан сюжет про подготовку белорусских спортсменов к Играм в Токио.
На канале ОНТ в программе «Наши новости» был показан сюжет про подготовку белорусских спортсменов к Играм в Токио.
В нем было отмечено, что на Олимпиаду белорусская делегация отправится непривычно поздно.
«В этом году белорусы будут бороться за медали в 21 виде спорта. Самое большое наше представительство — в легкой атлетике, гребле, борьбе и плавании.
На Олимпиаду белорусская делегация отправится непривычно поздно: большинство атлетов прилетит в Японию лишь за 5 дней до старта соревнований».