Определен окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио

В составе команды 150 мужчин и 185 женщин. Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет, самой опытной Инессе Меркуловой (конный спорт) — 56. Самой титулованной спортсменкой в составе является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Полный состав российской команды приводится ниже:

Бадминтон

Владимир Иванов, Сергей Сирант, Иван Созонов, Евгения Косецкая.

Баскетбол 3х3

Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова, Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

Бокс

Глеб Бакши, Альберт Батыргазиев, Иван Верясов, Муслим Гаджимагомедов, Андрей Замковой, Габил Мамедов, Имам Хатаев, Людмила Воронцова, Саадат Далгатова, Зенфира Магомедалиева, Светлана Солуянова.

Велоспорт-ВМХ

Евгений Клещенко, Ирек Ризаев, Наталья Афремова, Елизавета Посадских, Наталья Суворова, запасные — Константин Андреев, Александр Катышев, Ярослава Бондаренко, Екатерина Круглова.

Велоспорт-маунтинбайк

Антон Синцов, Виктория Кирсанова.

Велоспорт-трек

Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Анастасия Войнова, Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева, Дарья Шмелева, запасные — Александр Дубченко, Диана Климова, Наталья Антонова.

Велоспорт-шоссе

Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова.

Водное поло

Мария Берснева, Вероника Вахитова, Надежда Глызина, Евгения Головина, Евгения Иванова, Эльвина Каримова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Алена Сержантова, Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Анна Тимофеева, запасная — Анастасия Федотова.

Волейбол

Ирина Воронкова, Наталия Гончарова, Екатерина Енина, Ирина Королёва, Анна Лазарева, Полина Матвеева, Дарья Пилипенко, Анна Подкопаева, Ксения Смирнова, Евгения Старцева, Арина Федоровцева, Ирина Фетисова.

Денис Богдан, Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Валентин Голубев, Егор Клюка, Игорь Кобзарь, Ильяс Куркаев, Максим Михайлов, Павел Панков, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев, Иван Яковлев.

Пляжный волейбол

Вячеслав Красильников, Илья Лешуков, Константин Семенов, Олег Стояновский, Светлана Холомина, Надежда Макрогузова.

Вольная борьба

Ханум Велиева, Наталья Воробьева, Валерия Коблова, Любовь Овчарова, Стальвира Оршуш, Ольга Хорошавцева.

Сергей Козырев, Артур Найфонов, Гаджимурад Рашидов, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Завур Угуев.

Гандбол

Владлена Бобровникова, Полина Ведехина, Анна Вяхирева, Полина Горшкова, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Анна Седойкина, Анна Сень, Антонина Скоробогатченко, Ольга Фомина, запасные — Анастасия Лагина, Елена Михайличенко, Дарья Самохина.

Гребля на байдарках и каноэ

Роман Аношкин, Олег Гусев, Артем Кузахметов, Евгений Луканцов, Виктор Мелантьев, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Владислав Чеботарь, Ирина Андреева, Варвара Баранова, Анастасия Долгова, Наталья Подольская, Олеся Ромасенко, Кира Степанова, Светлана Черниговская.

Гребной слалом

Павел Эйгель, Алсу Миназова.

Гребной спорт

Александр Вязовкин, Никита Еськин, Илья Кондратьев, Артём Косов, Александр Матвеев, Николай Пименов, Андрей Потапкин, Мария Боталова, Екатерина Курочкина, Анастасия Лебедева, Елена Орябинская, Екатерина Питиримова, Анна Пракатень, Василиса Степанова, Запасной — Кира Ювченко.

Греко-римская борьба

Муса Евлоев, Сергей Емелин, Сергей Семенов, Артем Сурков, Александр Чехиркин.

Дзюдо

Тамерлан Башаев, Михаил Игольников, Нияз Ильясов, Муса Могушков, Роберт Мшвидобадзе, Алан Хубецов, Якуб Шамилов, Александра Бабинцева, Дарья Давыдова, Ирина Долгова, Наталья Кузютина, Дарья Межецкая, Мадина Таймазова.

Каратэ

Анна Чернышева.

Конный спорт

Андрей Митин, Михаил Настенко, Татьяна Костерина, Александра Максакова, Инесса Меркулова, запасная — Мария Шувалова.

Легкая атлетика

Михаил Акименко, Илья Иванюк, Василий Мизинов, Валерий Пронкин, Илья Шкуренев, Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Эльвира Хасанова.

Настольный теннис

Кирилл Скачков, Полина Михайлова, Яна Носкова.

Парусный спорт

Александр Аскеров, Денис Грибанов, Сергей Комиссаров, Павел Созыкин, Екатерина Зюзина, Анна Хворикова.

Плавание

Кирилл Абросимов, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Александр Щеголев, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.

Прыжки в воду

Александр Бондарь, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Никита Шлейхер, Анна Конаныхина, Мария Полякова, Юлия Тимошинина.

Прыжки на батуте

Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин, Сусана Кочесок, Яна Лебедева.

Пулевая стрельба

Антон Аристархов, Леонид Екимов, Сергей Каменский, Владимир Масленников, Вадим Мухаметьянов, Артем Черноусов, Виталина Бацарашкина, Анастасия Галашина, Юлия Зыкова, Юлия Каримова, Маргарита Черноусова.

Регби-7

Анна Баранчук, Яна Данилова, Елена Здрокова, Марина Кукина, Дарья Лушина, Дарья Норицина, Мария Погребняк, Кристина Середина, Надежда Созонова, Алена Тирон, Байзат Хамидова, Дарья Шестакова, запасная — Алена Артерчук.

Синхронное плавание

Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

Скалолазание

Андрей Рубцов, Юлия Каплина, Виктория Мешкова.

Современное пятиборье

Александр Лифанов, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина.

Спортивная гимнастика

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Александр Карцев, Никита Нагорный, Владислав Поляшов, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова, Анастасия Ильянкова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова.

Стендовая стрельба

Алексей Алипов, Максим Кабацкий, Зиля Батыршина, Наталья Виноградова, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина.

Стрельба из лука

Галсан Базаржапов, Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова.

Теннис

Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Вера Звонарева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова.

Триатлон

Дмитрий Полянский, Игорь Полянский, Анастасия Горбунова, Александра Разаренова.

Тхэквондо

Михаил Артамонов, Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина.

Тяжелая атлетика

Тимур Наниев, Кристина Соболь.

Фехтование

Сергей Бида, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Владислав Мыльников, Вениамин Решетников, Павел Сухов, Сергей Ходос, Софья Великая, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Виолетта Колобова, Лариса Коробейникова, Юлия Личагина, Айзанат Муртазаева, Ольга Никитина, София Позднякова, запасные — Никита Глазков, Дмитрий Даниленко, Тимур Сафин, Марта Мартьянова, Виолетта Храпина, Светлана Шевелева.

Художественная гимнастика