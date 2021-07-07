СМИ: На стадионы во время Олимпиады в Токио будут допускать не более 5 тысяч зрителей
Иностранные зрители присутствовать на соревнованиях не будут.
Иностранные зрители присутствовать на соревнованиях не будут.
ТАСС, 6 июля. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют установить лимит на допустимое число зрителей на стадионах в 5 тысяч человек. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.
По данным агентства, организаторы Олимпийских игр могут согласовать данное решение в четверг.
2 июля Kyodo информировало о намерении организаторов провести 8 июля пятистороннюю
21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тысяч человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%. Однако, как отмечает агентство, в свете сложной ситуации с коронавирусом в стране правительству Японии и организаторам будет трудно провести игры с таким количеством болельщиков.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.