Двое российских спортсменов попались на допинге и остались без Олимпиады
Двое российских гребцов Павел Сорин и Никита Моргачев попались на допинге и остались без участия на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает
Двое российских гребцов Павел Сорин и Никита Моргачев попались на допинге и остались без участия на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает
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В начале июля стало известно, что американская бегунья Ша’Карри Ричардсон провалила
40-летний Моргачев — чемпион Европы по академической гребле. Сорин выигрывал чемпионат Европы в 2015 году.