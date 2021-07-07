Двое российских спортсменов попались на допинге и остались без Олимпиады

В допинг-пробах спортсменов были обнаружены следы запрещенного препарата — мельдония. Для подтверждения результата требуется вскрыть пробу Б, однако российская сборная уже убрала Моргачева и Сорина из заявки на Олимпиаду. Оба атлета утверждают, что не принимали допинг. Они отмечают, что запрещенные вещества могли попасть в организм при употреблении пищевых добавок.