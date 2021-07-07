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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Двое российских спортсменов попались на допинге и остались без Олимпиады

Двое российских гребцов Павел Сорин и Никита Моргачев попались на допинге и остались без участия на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

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Источник: РИА "Новости"

В допинг-пробах спортсменов были обнаружены следы запрещенного препарата — мельдония. Для подтверждения результата требуется вскрыть пробу Б, однако российская сборная уже убрала Моргачева и Сорина из заявки на Олимпиаду. Оба атлета утверждают, что не принимали допинг. Они отмечают, что запрещенные вещества могли попасть в организм при употреблении пищевых добавок.

В начале июля стало известно, что американская бегунья Ша’Карри Ричардсон провалила допинг-тест — в ее крови были обнаружены следы марихуаны. Несмотря на успешное преодоление квалификации в США, спортсменка пропустит Олимпиаду. Ее дисквалифицировали на месяц.

40-летний Моргачев — чемпион Европы по академической гребле. Сорин выигрывал чемпионат Европы в 2015 году.

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