53-летняя женщина пыталась затушить факел с олимпийским огнем из водяного пистолета

Погасить пламя струей воды не удалось, эстафета продолжилась согласно графику, сообщает Kyodo.

Инцидент произошел в ходе эстафеты олимпийского огня в городе Мито к северо-западу от Токио.

53-летняя женщина призывала погасить олимпийский факел, кричала «конец Олимпийским играм» и стреляла водой в сторону пламени. Вскоре после этого ее остановил стюард, факелоносец двинулся дальше.