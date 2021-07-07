Хайо Зеппельт: Игры пройдут под знаком допинга
Немецкий эксперт в сфере допинга Хайо Зеппельт назвал особенности ближайших Олимпийских игр.
Немецкий эксперт в сфере допинга Хайо Зеппельт назвал особенности ближайших Олимпийских игр.
«Допинговые скандалы, происходившие в последнее время, никоим образом не способствовали создаю равных для спортсменов возможностей. Эти Игры в Токио пройдут не только под знаком коронавируса, но и в некоторой степени допинга», — цитирует Зеппельта немецкое издание Blick.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев. Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.