Хайо Зеппельт: Игры пройдут под знаком допинга

«Допинговые скандалы, происходившие в последнее время, никоим образом не способствовали создаю равных для спортсменов возможностей. Эти Игры в Токио пройдут не только под знаком коронавируса, но и в некоторой степени допинга», — цитирует Зеппельта немецкое издание Blick.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев. Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.