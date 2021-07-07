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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Хайо Зеппельт: Игры пройдут под знаком допинга

Немецкий эксперт в сфере допинга Хайо Зеппельт назвал особенности ближайших Олимпийских игр.

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Источник: РИА "Новости"

«Допинговые скандалы, происходившие в последнее время, никоим образом не способствовали создаю равных для спортсменов возможностей. Эти Игры в Токио пройдут не только под знаком коронавируса, но и в некоторой степени допинга», — цитирует Зеппельта немецкое издание Blick.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев. Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.

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