Японские эксперты рекомендовали МОК проводить Олимпиаду без зрителей

Как сообщает агентство Киодо, об этом шаге было объявлено в ходе заседания парламентского комитета в четверг.
Экспертный совет во гласе с Сигэру Оми уже неоднократно высказывал свои опасения в связи с рисками роста заражений на Олимпиаде. В середине июня совет опубликовал доклад, в котором вариант проведения игр без зрителей назывался предпочтительным.
Такое мнение расходится с официальной позицией правительства: премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не раз заявлял, что число зрителей на олимпийских объектах будет определяться согласно существующим нормам, хотя в последнее время и не стал исключать возможность отказа от допуска людей на трибуны.
Ранее в четверг министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры борьбы с коронавирусом, заявил о планах властей ввести четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио с 12 июля по 22 августа. Таким образом режим ЧС полностью перекроет период проведения Олимпиады, которая запланирована с 23 июля по 8 августа.
Он также не исключил введения ограничения на максимальное число присутствующих людей на мероприятиях в размере 5 тысячи человек, если это не превышает 50% от общей заполняемости объекта. Как ожидается, официальное решение по допуску зрителей будет принято в ходе пятистороннего совещания Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, властей Токио, правительства Японии и оргкомитета Игр в Токио, запланированного на вторую половину дня четверга или на пятницу.