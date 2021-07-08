Японские эксперты рекомендовали МОК проводить Олимпиаду без зрителей

Как сообщает агентство Киодо, об этом шаге было объявлено в ходе заседания парламентского комитета в четверг.

Экспертный совет во гласе с Сигэру Оми уже неоднократно высказывал свои опасения в связи с рисками роста заражений на Олимпиаде. В середине июня совет опубликовал доклад, в котором вариант проведения игр без зрителей назывался предпочтительным.

Такое мнение расходится с официальной позицией правительства: премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не раз заявлял, что число зрителей на олимпийских объектах будет определяться согласно существующим нормам, хотя в последнее время и не стал исключать возможность отказа от допуска людей на трибуны.

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Ранее в четверг министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры борьбы с коронавирусом, заявил о планах властей ввести четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио с 12 июля по 22 августа. Таким образом режим ЧС полностью перекроет период проведения Олимпиады, которая запланирована с 23 июля по 8 августа.