Организаторы Олимпиады решили закрыть стадионы в Токио для зрителей

Организаторы Олимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от допуска местных зрителей на соревнования в столичном регионе, куда входят префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама. Об этом сообщает Kyodo.

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При этом организаторы Игр решили допустить местных зрителей на мероприятия в префектурах Мияги, Фукусима, Ибараки и Сидзуока.

Ранее организаторы Игр отказались допускать на трибуны иностранных болельщиков.

В четверг проходит заседание с участием представителей МОК, Международного паралимпийского комитета, правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Олимпиады. Ожидается, что в ближайшее время об этих решениях будет объявлено официально.

В четверг правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, он будет действовать с 12 июля по 22 августа. Режим ЧС в Токио японское правительство вводит уже в четвертый раз.

За последние сутки в Японии подтвердилось 2 246 новых случаев заболевания коронавирусом. Вылечились — 1 519 пациентов, умерли — 17 человек. За весь период пандемии в стране зафиксировано 814 315 случаев заболевания COVID-19, а также 14 865 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что только 14% населения Японии были полностью вакцинированы по состоянию на 4 июля. Как показал недавний опрос Kyodo, 86% жителей опасаются, что, если Олимпийские игры пройдут по плану, то это приведет к увеличению числа заражений коронавирусом в стране.