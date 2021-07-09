Организатор Олимпиады-2020 прослезился из-за отсутствия зрителей на Играх

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Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире.

«Я приношу глубокие извинения. Я полон этими чувствами», — сказал Судзуки дрогнувшим голосом, после чего замолчал, сдерживая слезы, и только затем продолжил речь.

«Все зрители, которые так ждали этого — соревнований Токийской олимпиады 2020… Что вот так получилось. Что мы не смогли исполнить их надежд, мне действительно очень жаль», — сказал чиновник.

В четверг за две недели до олимпиады правительство Японии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа. В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией. В среду было зафиксировано 920 случаев, что стало самым высоким показателем с 13 мая.

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В связи с этим на пятисторонней встрече главы МОК, МПК, правительства Токио, муниципалитета и оргкомитета игр было принято решение проводить соревнования в Токио, на который приходится около 60% билетов) и трех соседних префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе без зрителей. В то же время в Мияги, Фукусиме, Ибараки и Сидзуоке, где более благополучная эпидемиологическая ситуация, болельщики будут с ограничениями до 50% от общего числа мест, но не более 10 тысяч человек допущены на трибуны.