Организатор Олимпиады-2020 прослезился из-за отсутствия зрителей на Играх

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире.
«Я приношу глубокие извинения. Я полон этими чувствами», — сказал Судзуки дрогнувшим голосом, после чего замолчал, сдерживая слезы, и только затем продолжил речь.
«Все зрители, которые так ждали этого — соревнований Токийской олимпиады 2020… Что вот так получилось. Что мы не смогли исполнить их надежд, мне действительно очень жаль», — сказал чиновник.
В четверг за две недели до олимпиады правительство Японии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа. В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией. В среду было зафиксировано 920 случаев, что стало самым высоким показателем с 13 мая.
В связи с этим на пятисторонней встрече главы МОК, МПК, правительства Токио, муниципалитета и оргкомитета игр было принято решение проводить соревнования в Токио, на который приходится около 60% билетов) и трех соседних префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе без зрителей. В то же время в Мияги, Фукусиме, Ибараки и Сидзуоке, где более благополучная эпидемиологическая ситуация, болельщики будут с ограничениями до 50% от общего числа мест, но не более 10 тысяч человек допущены на трибуны.
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Ранее было принято решение, что олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. На олимпийских и паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на олимпиаде и 110 тысяч на паралимпиаде).