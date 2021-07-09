В Токио прибытие олимпийского огня сопровождалось митингом протеста против Игр

«В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот наконец 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошёл по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашего народа по всей стране как символ надежды он прибыл сюда», — приводит слова с церемонии губернатора Токио Юрико Коикэ Р-Спорт.