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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

В Токио прибытие олимпийского огня сопровождалось митингом протеста против Игр

В Токио в парке Комадзава прошла торжественная церемония прибытия олимпийского огня.

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Источник: Reuters
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Недовольство многих японцев по поводу решения проводить Игры на фоне увеличения роста числа заболевших коронавирусом вылилось в митинг протеста, сопровождавший церемония. Протестующие выкрикивали лозунги «Прекратить Олимпиаду!», «Мы против Олимпиады!».

«В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот наконец 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошёл по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашего народа по всей стране как символ надежды он прибыл сюда», — приводит слова с церемонии губернатора Токио Юрико Коикэ Р-Спорт.

На церемонии объявили начало эстафеты по столичной префектуре. Первым городом, где пройдёт эстафета, станет Матида. К 23 июля огонь вернётся в центр Токио на открытие Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования в Токио и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей.

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