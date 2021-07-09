Какой статус у сборной России на Олимпийских играх-2020?

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Из-за допингового скандала Россия до 2022 года дисквалифицирована от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Это не полный запрет. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио, но в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России.

Статус сборной на Олимпийских играх-2020

Сборная России будет выступать в статусе нейтральных спортсменов. То есть в Токио выступит сборная ROC (аббревиатура Russian Olympic Committee). Сборной Олимпийского комитета России можно использовать аббревиатуру ROC, но не полное название.

Флаг, гимн и форма сборной России на Олимпиаде в Токио

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Флаг России можно увидеть только на трибунах, если с ним придут болельщики. В остальных случаях триколор на спортивных объектах и во время соревнований — под запретом. Спортсмены выступят под флагом ОКР. К слову, на флаге Олимпийского комитета изображен олимпийский огонь в цветах российского флага.

Гимн России заменит музыка Чайковского. На церемониях награждения, когда на пьедестале окажутся российские спортсмены, будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1. Изначально, ОКР предложил заменить гимн «Катюшей», но МОК отказал.

На форме не должно быть флага России, но белый, синий и красный цвета разрешены. Поэтому за сто дней до Игр официальный экипировщик олимпийской сборной ZASPORT представил форму в цветах российского флага.

На предыдущих зимних Играх ограничения были строже: в цвета российского флага нельзя было даже красить ногти.

Причины санкций для олимпийской сборной России

Арбитражный суд CAS в конце 2020 года постановил — российские сборники должны выступать в статусе нейтральных спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Это значит, что под нейтральным флагом спортсмены выступят не только в Токио, но и на следующей Олимпиаде в Пекине. При этом WADA добивалась дисквалификации на четыре года.

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Причиной дисквалификации стал допинговый скандал. История допинговых обвинений в сторону российского спорта начались в 2014 году. Россию обвинили в поддержке на государственном уровне допинговой программы на Олимпиаде Сочи-2014. Обвинения основаны на показаниях бывших сотрудников Московской лаборатории, которые сбежали в США.

После череды расследований российской сборной пришлось отправиться под нейтральным флагом и в усеченном составе на Олимпиаду в Пхенчхане.

В конце 2020 года CAS вынес решение, которое не устроило ни ВАДА, ни РУСАДА. Суд постановил, что Россия должна выплатить штраф, а спортсменам придется выступать под нейтральным флагом в Токио и Пекине. Но в то же время CAS допустил к соревнованиям всех спортсменов, которые не дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Зимой 2021 года ВАДА и РУСАДА подтвердили, что не будут обжаловать решение CAS.

Можно не сомневаться, что на Олимпийских играх в Токио не будет странных процедур недопуска, как в Пхенчхане-2018, когда на Игры без объяснения причин не допустили лидеров сборной. Официально в Токио поедут 355 спортсменов. Всех точно допустят к соревнованиям, если те не попадут в новые допинговые скандалы.

Реакция мировых антидопинговых агентств на решение CAS

Представители мировых антидопинговых агентств заявили, что CAS не должен был сокращать срок дисквалификации:

— Президент ВАДА заявил, что агентство разочаровано решением арбитражного суда, поскольку четырехлетняя дисквалификация была бы более справедливой.

— Исполнительный директор антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстед поприветствовала сохранение запрета, но разочарована его сокращением.

— В USADA (США) назвали решение CAS слабым. «Это катастрофический удар по честности спорта и верховенству закона» — заявил глава американского антидопингового агентства.

РУСАДА также не полностью удовлетворена решением. По мнению агентства, суд учел не все аргументы российских юристов.