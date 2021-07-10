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14:21 (мск), источник: Sports.Ru

Лишь 26 соревнований на Олимпийских играх-2020 пройдут со зрителями. 724 — при пустых трибунах

Только 26 соревнований летних Олипийских игр в Токио пройдут с болельщиками, остальные 724 — при пустых трибунах.

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Источник: Reuters

Об этом сообщила спикер оргкомитета Игр Такая Маса. Ранее сообщалось, что олимпийские соревнования пройдут без зрителей в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Фукусима.

На данный момент запрет не действует для префектур Ибараки, Мияги и Судзуока. В этих регионах болельщики смогут посетить Олимпиаду — при условии, что число зрителей на спортивном объекте составит до 10 тысяч человек, а заполняемость не превысит 50%.

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