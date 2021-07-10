Лишь 26 соревнований на Олимпийских играх-2020 пройдут со зрителями. 724 — при пустых трибунах

Об этом сообщила спикер оргкомитета Игр Такая Маса. Ранее сообщалось, что олимпийские соревнования пройдут без зрителей в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Фукусима.

На данный момент запрет не действует для префектур Ибараки, Мияги и Судзуока. В этих регионах болельщики смогут посетить Олимпиаду — при условии, что число зрителей на спортивном объекте составит до 10 тысяч человек, а заполняемость не превысит 50%.