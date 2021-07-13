Фоторепортажи
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
00:35 (мск), источник: ТАСС

В Токио начала функционировать Олимпийская деревня

Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тыс. спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр заселят около 3,8 тыс. квартир.

Наверх
Источник: AP 2021

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии. Об этом во вторник объявил организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, отказавшийся от проведения церемонии открытия этого объекта в связи с пандемией.

Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тыс. спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр заселят около 3,8 тыс. квартир. Атлеты будут прибывать в деревню за пять дней до начала своих соревнований и будут обязаны покинуть ее в течение двух суток после их завершения. Между тем организаторы могут позволить некоторым спортсменам продлить срок проживания, если они потребуются для проведения тренировок других атлетов, таких как борцы и теннисисты. Кроме того, им разрешат остаться, чтобы обеспечить присутствие представителей всех стран — участниц Олимпиады на церемониях открытия и закрытия Игр.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Помимо этого, атлетам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее им позволят проносить алкогольные напитки в свои номера при условии, что они будут употреблять их в одиночестве.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

 Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Травля после серии пенальти. В Англии расистский скандал
Обалдел даже Малкин. Русские звезды «Тампы» разрывают медиа США
Месси приблизился к Марадоне. Есть шансы выиграть ЧМ-2022?
Капризов отказался от контракта в Америке на 72 млн долларов
Почему Россия не вышла из группы? Интервью Кузяева
«Вильярреал» подписал контракт с российским футболистом
Первое в России дело о договорном матче направили в суд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь