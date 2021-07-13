В Токио начала функционировать Олимпийская деревня

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии. Об этом во вторник объявил организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, отказавшийся от проведения церемонии открытия этого объекта в связи с пандемией.

Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тыс. спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр заселят около 3,8 тыс. квартир. Атлеты будут прибывать в деревню за пять дней до начала своих соревнований и будут обязаны покинуть ее в течение двух суток после их завершения. Между тем организаторы могут позволить некоторым спортсменам продлить срок проживания, если они потребуются для проведения тренировок других атлетов, таких как борцы и теннисисты. Кроме того, им разрешат остаться, чтобы обеспечить присутствие представителей всех стран — участниц Олимпиады на церемониях открытия и закрытия Игр.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Помимо этого, атлетам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее им позволят проносить алкогольные напитки в свои номера при условии, что они будут употреблять их в одиночестве.