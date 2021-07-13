Президент МОК Томас Бах перепутал японцев с китайцами

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей… японских граждан», — заявил Бах.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название «Токио-2020» будет сохранено.