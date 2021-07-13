Президент МОК Томас Бах перепутал японцев с китайцами
Президент МОК Томас Бах на встрече с руководством оргкомитета Олимпиады в Токио перепутал японцев с китайцами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент МОК Томас Бах на встрече с руководством оргкомитета Олимпиады в Токио перепутал японцев с китайцами. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей… японских граждан», — заявил Бах.
Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов медалей. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.