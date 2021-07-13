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12:04 (мск), источник: Life.ru

Президент МОК Томас Бах перепутал японцев с китайцами

Президент МОК Томас Бах на встрече с руководством оргкомитета Олимпиады в Токио перепутал японцев с китайцами. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей… японских граждан», — заявил Бах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название «Токио-2020» будет сохранено.

Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов медалей. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.

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